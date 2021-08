Evento di successo del Comune con associazione Cuochi Penisola Sorrentina per Meta A Mare nostrum. L’associazione cuochi penisola sorrentina non si ferma mai.

Nonostante il periodo e le restrizioni siamo felici e soddisfatti dice Salvatore Silversti . A MARE NOSTRUM manifestazioni fortemente voluta dell’amministrazione comunale.di Meta dove.siamo stati invitati.

La.mia terra, non potevo essere più felice.

Un forte ringraziamento agli chef che hanno collaborato Salvatore Del Santo, Giusy Aversa, Carlo Cinque e Rispoli Sabato.

Grazie ad euroittica catering di Sorrento, in rappresentanza con Francesco Provisiero, per il sostegno che ci ha sempre dato.

La serata ha visto delle coockong class, o coocking show, poi con le degustazioni , con un grande successo . Positanonews ha ripreso tutti gli eventi sulla sua pagina facebook ufficiale