EVENTI DI VENERDI 20 AGOSTO 2021. Stasera che facciamo?

-Piano di Sorrento. ore 20.00.Centro Polifunzionale di Via Vincenzo Iaccarino . Midsummer Show con Informagiovani e UNITRE.

-Minori Appuntamenti d’Estate. Roberto Vecchioni

-IL JAZZ IN PIAZZA DEL RAVELLO FESTIVAL 2021. Terzo appuntamento con il Jazz in Piazza del Ravello Festival. Dopo il grande successo dei concerti con protagonisti Carla Marciano e Stefano Di Battista, è la volta di Danilo Rea che ritorna a Ravello, accompagnato da Massimo Moriconi al contrabbasso e Alfredo Golino alla batteria. Il trio presenterà “Tre per una” l’ultimo lavoro di Rea in omaggio a Mina in occasione dei suoi 80 anni.

– 20FRIDAY, AUGUST 20, 2021 AT 9:15 PM UTC+02 Napulannùra alle Antiche Terme di Stabia

NapulAnnúra, il nuovo progetto di Fiorenza Calogero, che mette a nudo l’anima di Napoli facendola vibrare di passione.

Fiorenza rivisita, secondo lo stile peculiare che da tempo la contraddistingue, le opere dei grandi Maestri del passato che hanno contribuito a rendere “immensurabile” il patrimonio musicale napoletano: Renato Carosone, Sergio Bruni, Angela Luce, Concetta Barra, solo per citarne alcuni, spingendosi fino al Settecento Napoletano, ovvero quel periodo di grande vivacità culturale che ha contribuito a rendere Napoli la capitale europea dell’arte, del teatro e soprattutto della musica.

Con: Fiorenza Calogero voce Marcello Vitale chitarra battente Carmine Terracciano chitarre Gabriele Borrelli percussioni.

Ingresso gratuito, con esibizione del green pass , fino ad esaurimento posti.