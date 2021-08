Ultimo fine settimana di agosto 2021, esplosione di eventi come in un finale di fuochi di artificio. A Villa Fiorentino la Foto 3 di 3



grande orchestra di Leonardo Quadrini che accompagna Le Stelle del Mediterraneo, ma l’evento sensazionale è nella Valle delle Ferriere ove alle 11.00 del mattino risuoneranno musiche da Bach a Morricone, in un concerto passeggiata organizzato da Scala Sound Trek. Gusta Minori è un capitolo a parte, spettacoli nella villa Romana, degustazioni di pietanze antica roma, trekking sul sentiero delle formichelle. Su Mote Faito , sabato e domenica, Pilates o trekking con pernotto. Insomma , c’è solo da scegliere , prenotare e vivere l’evento.

–Sorrento . Sabato 28 agosto 2021, alle ore 20:30, la seconda edizione del Gran Galà “Stelle del Mediterraneo, Danza – Musica e Teatro”, nell’ambito del quale si svolge anche la II edizione del Premio Internazionale “Caruso Tribute Prize”. L’evento è promosso dalla Città di Sorrento attraverso l’assessorato a Turismo e Spettacoli, con il patrocinio della Fondazione Sorrento ed in collaborazione con Mar.Raf. Eventi di Mario Pandolfi e Melos International di Dante Mariti.

Foto 3 di 3





Sul palco saliranno i musicisti dell’Orchestra Bulgaria Classic, diretta dal maestro Leonardo Quadrini, che accompagneranno le performance canore di Adriana Bruni, Francesca Maresca e del tenore spagnolo, Ignacio Encinas. Ai tre artisti, durante la manifestazione, sarà consegnato il Premio “Tribute Caruso Prize 2021”, prestigioso riconoscimento internazionale, già attribuito nella prima edizione al mezzosoprano Alicja Wegorzewska, direttore della Warszawska Opera Kameralna di Varsavia, in Polonia.

Prevista poi l’esibizione delle compagnie e scuole di danza: Patty Schisa e scuola di danza, Protagonisti Ballet di Monica Moraldo, Centro Danza di Patrizia Scarpati, Spazio Danza di Mariana Gargiulo, Danzarte di Diana Gargiulo, Ecole et Le Ballet, The Plunge di Maura Soldatini e Maria Castellano. in programma anche l’interpretazione del solista Luigi Tamburini e dei solisti della Compagnia di danza Mediterranean di Vincenzo Macario. Esibizioni che saranno intervallate da brani eseguiti da Gennaro De Crescenzo ed Alessandra Guastafierro e dal monologo “Malagente” recitato dall’attrice Margherita Rago.

Nel corso della serata le artiste Anna Esposito e Maria Capurro esporranno le loro opere pittoriche. Presentano Rossella Di Martino e Gigione Maresca. Evento gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere. Per info e prenotazioni rivolgersi al numero 3483231249

–Scala. Valle delle ferriere , ore 11.00 La valle risuona Da Bach a Morricone . Scala Sound Trek

-Minori . Gustaminori . Da Giovedì 26 a Sabato 28 agosto al mattino e al pomeriggio”Sui passi delle Formichelle”