EVENTI DI OGGI VENERDI 13 AGOSTO. Che facciamo stasera?

-“Giuseppe il Misericordioso” lo spettacolo di Pietro Sarubbi, il Barabba di “The Passion” di Mel Gibson, in scena venerdì 13 agosto 2021, al Centro Pastorale “don Onorio Rocca” presso il Conservatorio dei Sette Dolori. Un monologo che affronta la vita e l’esperienza di una delle colonne del Cristianesimo, dal punto di vista del quotidiano, confrontandosi con l’esperienza dell’uomo, partendo dall’aspetto più carnale e più immediato. San Giuseppe: la più bella figura d’uomo concepibile che il Cristianesimo abbia realizzato. È necessario ritirare il segnaposto per la prenotazione presso le sagrestie delle Chiese di Sant’Agnello, nel rispetto delle norme anticovid.

– RAVELLO FESTIVAL. Secondo appuntamento in Piazza Duomo con Stefano Di Battista che presenterà il suo “Morricone Stories”, progetto che sigla il matrimonio perfetto tra jazz e musica da film e che vede a fianco del sassofonista Daniele Sorrentino al contrabbasso, Andrea Rea al pianoforte e Luigi Del Prete alla batteria. Un omaggio al compositore e Premio Oscar, al quale Di Battista era legato da una sincera amicizia e da diverse collaborazioni.

–Villa Fiorentino. festival dello spettacolo Vinvenzo De Luca in Femminile Singolare

– Sorrento Classica Alessandro Haber al chiostro di San Francesco. alle ore 21.15 al Chiostro di San Francesco, il cartellone del Festival Sorrento classica propone, in esclusiva, il celebre attore, regista e cantante italiano Alessandro Haber ed il suo Tango Accord Trio & Dance Duo, reinterpretano e raccontano il Tango argentino di Astor Piazzolla, del quale ricorrono quest’anno le celebrazioni del 100° anniversario della nascita (1921 – 2021), con lo spettacolo «Storie de Tango», Baladas e Milongas che ripercorre l’Argentina degli emigranti, speranze, nostalgie, desolazione e di tanto Tango.

– Amalfi Gran Concerto di Ferragosto sulle scalinate del Duomo Synphoni Orchestra Internazionale . Paolo Scibilia

–Piano di Sorrento in Piazza Cota Marina Bruno

– Vico Equense per Vico in Jazz Marco Gisonte

–Positano Vicoli in arte con na voce antica