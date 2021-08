EVENTI DI OGGI MERCOLEDI 4 AGOSTO. Stasera che facciamo?

La giornata inizia a mezzogiorno con la partenza del veliero Ganesh, alla volta del Parco marino. Organizzato dalla proloco di Piano per gli ospiti dei nostri alberghi , questa passeggiata gratuita vuole far conoscere aspetti inediti della costa.

All’Oasi di Sant’Agnello,alle ore 19.00, il dott. Carlo Alfaro presenta con Filomena Massa ” Come un alba infranta”, di Gianni Scudieri, modera Stefania Spisto.

In Piazza Cota alle ore 21.00 “omaggio a Ennio Morricone” Artemus Ensamble Pompei diretta dal maestro Alfonso Todisco.

Intanto prosegue la spettacolare Luminaria di Praiano, giorno della festa di san Domenico, con l’accensione al tramonto di migliaia di lumini e lo spettacolo di fuoco.

Alle 21.00 sulla Ripa di Cassano inaugura nuovo locale KORAL louge bar pizzeria.

Vico d’estate 2021. Nel chiostro Trinità, presentazione del libro ” Dagli scarabocchi alla firma” di Candida Livatino.

Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei, Palazzo Acampora Mario Zamma -COME PRENOTARSI AGLI EVENTI ESCLUSIVI DEL FESTIVAL AGEROLA #SUISENTIERIDEGLIDEI Ingresso gratuito, con obbligo di prenotazione Eventi Parco Colonia Montana

450 posti a sedere Solo Prenotazione online dal sito www.proagerola.it

MAIORI Sulle Tracce Delle Antiche Borgate | Visita Guidata Mercoledì 4 agosto | ore 18.00

Visita guidata | Sulle tracce delle antiche borgate Frazioni di Maiori Partenza dalla Chiesa di S. Pietro a cura di Maiori Cultura L’itinerario vuol far scoprire l’entroterra di Maiori, una parte meno conosciuta della città ma ugualmente ricca di storia, arte e tradizioni. Da San Domenico raggiungeremo le borgate di S. Pietro, Santa Maria delle Grazie, Vecite fino all’antica Ponteprimario seguendo il corso del Fiume Reghinna Major, sulle tracce di quei luoghi che un tempo hanno vissuto le gesta dei primi abitanti di Maiori. Le frazioni custodiscono ancora oggi un patrimonio artistico, paesaggistico e culturale pronto ad esser rivelato.

“Vico d’estate”. “Dagli scarabocchi alla firma. La grafologia rivela chi sei”, Candida Livatino presenta il suo nuovo libro a Vico Equense

Mercoledì 4 agosto, ore 21, chiostro della Santissima Trinità e Paradiso

Vico Equense – Candida Livatino, notissima grafologa e collaboratrice di giornali, settimanali, tra i volti di “Studio Aperto”, il tg di Italia 1 dove cura una rubrica dedicata proprio a questa scienza, presenterà il suo nuovo volume “Dagli scarabocchi alla firma. La grafologia rivela chi sei”, mercoledì 4 agosto 2021, alle ore 21, nel chiostro della Santissima Trinità e Paradiso a Vico Equense. Il libro è stato scritto durante il periodo del lockdown, tutto rigorosamente a mano e solo successivamente al computer. “Ho deciso di scrivere il mio quarto libro – ci spiega l’autrice – animata dalla grande passione che nutro per questa meravigliosa scienza. Vorrei far conoscere in maniera più approfondita il mondo della grafologia a chi ha già letto uno dei miei tre libri precedenti e avvicinare nuovi lettori incuriositi da questa disciplina. Innanzitutto c’è un capitolo, molto importante, dedicato all’importanza di scrivere a mano ed ai benefici che ne derivano, soprattutto ai più giovani. Ci sono poi molte novità, a partire da una parte didattica nella quale prendo in esame segni grafologici assenti nei libri precedenti.” Da Mattarella a Conte, a Trump, a Ronaldo, a Totti, ai Reali Inglesi, a Buonarroti, a D’Annunzio a Rossini, e poi ancora Borsellino, Falcone, Livatino e Aldo Moro, sono queste e molte altre ancora le personalità analizzate da Candida Livatino in questo libro, ma anche i profili di personaggi della cronaca nera come Stasi, Bossetti, Bilancia e Pacciani. “C’è inoltre un capitolo “curioso” – continua Candida Livatino – che ci aiuta a capire perché scegliamo un colore di penna piuttosto che un altro. Per finire non poteva mancare una parte dedicata agli scarabocchi che facciamo quando siamo in una riunione o al telefono, disegni semplici e fatti di getto, che nascondono il nostro mondo interiore.”

Ingresso libero su prenotazione al 3336353444