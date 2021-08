EVENTI DI OGGI MARTEDI 24 AGOSTO 2021. Stasera che facciamo?

La bellezza del nostro territorio è quella di godere e fruire del mare e della montagna in un breve lassa di tempo, fare il bagno alle 10.00 in Penisola e pranzare alle 14.00 all’ombra dei faggi secolari, la funivia impiega da Castellammare al Faito 8 minuti , si possono portare le bici e gli animali. Oggi abbiamo sul Faito nei pressi dell’Hotel Sant’Angelo il concerto del gruppo settembre in Grattaceli di basilico. A Massa Lubrense Estate Classica con gli allievi e docenti del Liceo Musicale Grandi di Sorrento. A Positano Trio Jazz e a Maiori il libro di Giovanni Marino.

-Positano Vicoli in arte -Alessandro Florio Jazz Trio ore 20.30 , sul Sagrato Chiesa Madre

– Maiori. Giardini di Palazzo Mezzacapo ore 20.00. Cinque anni a Maiori nel collegio Stella Maris libro di Giovanni Marino

-Massa Lubrense . Classica Estate ore 21.00 chiesa Antica Cattedrale. Liceo Musicale Grandi in concerto

-Monte Faito Area Pic Nic ore 18.00 concerto Grattaceli di Basilico a cura della Profaito