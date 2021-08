EVENTI DI OGGI GIOVEDI 19 AGOSTO. Stasera che facciamo?

Una serie di eventi che sinceramente , per qualità e frequenza, in questa estate incerta , non ci aspettavamo. I due poli di attrazione in penisola sono Villa Fiorentino e Villa Fondi o Piazza Cota. Non ci sono cartelloni con fitti programmi, ma si vive day by day, si va avanti senza scadere nel già visto. Si è appena concluso il Festival Sorrento Classica,di Paolo Scibilia, con un buon successo di pubblico, tutte le serate sold out. A Sant’Agata è partito il Premio Salvatore Di Giacomo, con il libro di cartoline di Salvatore Castellano e Franco Gargiulo. In costiera amalfitana tra Positano con Vicoli in arte, e Ravello con il Festival, pure sta scivolando alla grande e in sold out. Spettacolare come sempre il concerto all’alba di Ravello, ma anche Minori con la banda di Fiati, sul molo, ha offerto ai suoi ospiti lo spuntare del sole, lo farà prossimamente anche Scala con Sound Trek dalla Torre dello Ziro.

Ieri sera la Piazza Cota, con l’omaggio a Carosone, trasformata in un grande salotto ove si cenava e si ascoltava la voce di Lorenzo Hellenger e la tromba. Il sindaco Vincenzo Iaccarino e Carmela Cilento a salutare il pubblico e a raccogliere i complimenti. Floriana Monaci ha incantato Villa Fiorentino. Sempre a Piano , sta avendo un grande successo il giro sul Galeone Ganesh, gratuito per gli ospiti degli alberghi.

Oggi , giovedi 19 agosto, ci sono in programma spettacoli di pregio, Peppe Barra a Villa Fiorentino, Emiddio Ausiello e il maestro Maioni in Tammurrianti in Piazza Cota, o anche il parco della Quisisana. Teatro a Vico Equense.

Piazza Cota , alle ore 21.00 TAMMURRIANTI

Villa Fiorentino alle ore 21.00 PEPPE BARRA

Vico Equense ore 21.00,Teatro Mio Stabile PRONTI SI PARTE

Reggia della Quisisana, ore 20.00, Diego De Silva