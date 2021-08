EVENTI DI OGGI 30 AGOSTO 2021. Oggi che facciamo? Su tutti gli eroi del Cotugno di Napoli a Villa Fondi

Santa Rosa fenesce ‘ o riposo, ma non gli eventi, aggiungiamo noi della redazione! Tanti gli appuntamenti da non perdere! Cultura, musica, visite, salute . Gli eroi dell’Ospedale Cotugno di Napoli a Villa Fondi a Piano di Sorrento è sicuramente l’evento più importante della Penisola Sorrentina e non solo . Dalla visita con concerto a Villa Crawford all’incontro con i Medici del Cotugno a villa Fondi. Nel centro polifunzionale invece si presenta il libro di Francesco La Mantia la mia corsa.

Germano Dottori redattore della rivista Limes , a cura dell’Istituto di Cultura Tasso, parlerà dell’Afganistan oggi, evento non in presenza , ma trasmesso in diretta da Ambrogio Coppola per Positanonews.