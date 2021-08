EVENTI DI MERCOLEDI 25 AGOSTO 2021. Stasera che facciamo?

Ah! ma gli eventi ci sono, li stanno facendo! Questo il commento in redazione stamattina. Si, in effetti tra Costa Amalfitana e sorrentina possiamo dire che siamo ben messi a cose da fare. E anche ben diversificati, tra cultura e divertimenti e concerti . Ovviamente il protocollo anticovid prevede prenotazione, mascherine, distanziamento e green pass.

–Sorrento alle 12.00 commemorazione del maitre a penser Friedrich Nietzsche, presso i luoghi da lui frequentati, la rosa Magra.

-Piano. alle 12.00 parte l’ultimo viaggio di Ganesch , il veliero messo a disposizione dalla pro Loco di Piano presieduta da Giuliano Mazzola per gli ospiti della citta di Piano

–Positano Vicoli in arte . Concerto di Laura Pagliara. Torna un altro atteso evento “Vou te Contar” con la voce recitante e cantante di Laura Pagliara e con Diego Sommaripa e la voce di Andrea Bloise. Un viaggio in musica nella storia di un amore finito e ritrovato, raccontato attraverso gli standard bossa più famosi e ricercati. L’appuntamento è per questa sera Mercoledì 25 agosto ore 21:00 presso il sagrato della Chiesa Madre (Piazza Flavio Gioia). Non mancate!

-Vico Equense Vico incanto , concerto al chiostro del Paradiso alle 21.00

-Faito presentazione del libro di Sergio Brancaccio ore 18.00

–Piano ore 20.30 Villa Fondi spettacolo dedicato a Piero Pepe

–Vico Equense Cinema sulla Spiaggia da Vittorio alle 20.30

–Paestum alle 21.30 MEDEA