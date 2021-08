EVENTI DI LUNEDI 2 AGOSTO 2021. stasera che facciamo?

I consigli di Positanonews per trascorrere la serata,

Lunedi Cinema , proiezioni all’aperto nel Campetto di Mortora a Piano , “Gli anni più belli”.

Festival del libro a Stabia, nella Reggia della Quisisana, stasera primo appuntamento con Maurizio De Giovanni.

Rosario Pellecchia nel Giardino della gallina felice a Meta.

Luminaria di San Domenico a Praiano, seconda serata.

Anche per l’edizione 2021 l’evento sarà limitato alla originaria e suggestiva tradizione di illuminare con candele, lumini e fiaccole i vicoli, le stradine e le piazze del paese, durante il triduo che precede la festività.

PROGRAMMA 2021

1-2-3 agosto 2021 dalle ore 21.30 Piazza San Gennaro

Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro V.M. e la coreografia curata dai “Ragazzi della Luminaria” daranno il via all’accensione delle candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato della piazza. Ad accompagnare la serata l’artista del fuoco VESTA si esibirà in Ring of Fire: l’energia del fuoco incontrerà la dinamicità di un corpo, per creare assieme turbinii di danze, coreografie fiammeggianti e improbabili acrobazie! Il fuoco e il circo rimarranno sempre al centro dello spettacolo, emozionando il pubblico in un atmosfera suggestiva. Spettacoli ore 22.15 e 23.15

Mercoledì 4 agosto 2021

FESTA DI SAN DOMENICO

Convento di Santa Maria a Castro/San Domenico

Ore 7.00 Santa Messa

Ore 8.00 Messa Solenne.

Chiesa di San Gennaro V. M. Ore 20.00

Messa Solenne in onore di San Domenico da Guzman, a 800 anni dalla sua morte (1221 – 2021). Al termine benedizione della popolazione con la reliquia di San Domenico.Al termine della Santa Messa i “Ragazzi della Luminaria” daranno il via all’accensione delle candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato della piazza dandovi appuntamento al prossimo anno .