L’ultima domenica di agosto è apparentemente in odore di malinconia, se pensiamo alle valige e alla fine dell’estate, se invece facciamo una passeggiata organizzata a Faito e abbracciamo secondo il pensiero orientale, un faggio plurisecolare, ne traiamo l’energia per poter affrontare tutto di tutto. In serata, da San Liberatore a Cetara, che un buon menù di eventi da cui scegliere.

–MASSA LUBRENSE. FESTA DI SAN LIBERATORE , ai pellegrini sarà offerto il volume “San Liberatore e San Liberato”

–SORRENTO– CASARLANO ore 21.00 Lino D’Angiò Show

–MINORI– Gustaminori

-CETARA – Teatri in Blu. Patrizia Liquidara

-PIANO. Terrazza di Villa Fondi . Presentazione del libro Diario di una zitella in quarantena di D’Amora.

–VICO EQUENSE. Cinemare . Marina di Vico stabilimento da Vittorio “Fuori era primavera” di Salvatores

–FAITO. Trekking organizzato alle 09.30 dal Piazzale dei Capi Hotel Sant’Angelo.