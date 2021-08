La giornata parte con una passeggiata , a scelta sia come itinerario e sia come fruizione, pilates, trkking o biKe. Segue una passeggiata da turista nella tua città a Vico Equense, T’accumpagn vic vic. Poi ci spostiamo in costiera a Ravello per il concerto gratuito dei cameristi nella chiesa di San Giovanni del Toro alle 18.30, a seguire Chiesa di Sant’ Elia a Furore , per il restauro della pala d’altare e Praiano per il primo giorno della luminaria. In Serata concerto in località Sn Francesco a Vico Equense.In villa Fondi presentazione libro. a Positano per vicoli in arte Domenica 1 agosto in Piazza Flavio Gioia si esibirà la talentuosa cantante salernitana Alfina Scorza. Un evento musicale assolutamente da non perdere! A Massa Lubrense in marina della Lobra Nutta e sentimento “ore 19.00.

Al #RavelloFestival tre giorni di musica da camera con le formazioni dell’ Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Comincia con un itinerario di cinque concerti con alcune delle formazioni da camera, la collaborazione 2021 tra il Ravello Festival e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, protagonista l’11 agosto del Concerto all’Alba, l’evento più atteso dell’estate della Città della Musica.

In quartetto d’archi o d’ottoni, in duo o quintetto o ensemble, i giovani talenti della Cherubini animeranno, tra il #30luglio e il #1agosto, alcuni dei luoghi simbolo di Ravello: la Sala dei Cavalieri di VILLA RUFOLO – RAVELLO ai piedi della Torre Maggiore, le chiese di Santa Maria a Gradillo e di San Giovanni del Toro e, non da ultimo, gli affascinanti spazi dei Giardini del Monsignore.

DOMENICA #1AGOSTO

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 12.30

Biglietto di ingresso alla Villa

Viola Brambilla, Chiara Picchi, flauto

Leonardo Latona, fagotto

Linda Sarcuni, oboe

Fabrizio Fadda, clarinetto

Xavier Soriano Cambra, corno

Chiesa di San Giovanni del Toro, ore 18.30

Ingresso libero su prenotazione

Fabrizio Fadda, clarinetto

Irene Barbieri, Federica Castiglione, violini

Tommaso Morano, Sergio Lambroni, viola

Lucia Sacerdoni, violoncello

Francesco Sanarico, contrabbasso

