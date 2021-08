Esordio in Champions League per il 17enne Oscar Fraulo. Il padre è originario di Ravello

Il 17enne Oscar Fraulo raggiunge un traguardo sportivo importantissimo esordendo in Champions League, la più importante e prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA.

Il giovanissimo Fraulo, centrocampista centrale, è entrato in campo contro il Psv Eindhoven all’80’, nella gara di ritorno dei preliminari di Champions League che ha visto la vittoria della squadra olandese.

Oscar Fraulo è considerato un vero talento nel calcio ed ha mosso i suoi primi passi nell’accademy del Midtjylland.

Le origini del 17enne sono in costiera amalfitana, per la precisione nella città di Ravello che ha dato i natali al padre Pantaleone che ha vissuto per anni nella città della musica e che da tempo si è trasferito in Danimarca con la moglie.