Ensemble Bella Musica da Salisburgo in Costiera amalfitana, questa sera grande concerto a Positano. Bella Musica – Ensemble Giovanile Europeo è arrivata in Costa dì Amalfi, ed esattamente a Positano , per una nuova tournée in Italia viaggiano come sempre sulle tracce di W. A. Mozart. Sotto la direzione del M° Stefan David Hummel si esibiranno in luoghi straordinari partendo proprio da Positano, unica tappa in provincia di Salerno, per poi proseguire in Campania a Portici, Napoli.

Poi si prosegue in Toscana a San Quirico d’Orcia prima di incontrare i colleghi del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza. Ultima tappa italiana quest’anno sarà a Rovereto con un matinée nella Sala Filarmonica.

Il concerto di musica da camera dell’orchestra Pre-College di Salisburgo è presentato dal Centro Ricerche STVDIVM FÆSVLANVM di Vienna, con opere di Wolfgang Amadé Mozart, Antonín Dvořák, Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Reinhold Glière, Georg F. Händel/Johan Halvorsen.