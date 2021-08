Emma Marrone a Positano , strabiliata dal Jazz e dalla bellezza del Fly Lounge Bar, il posto più bello del mondo

Positano, Costiera amalfitana. Ospite speciale nel locale di Peppe Russo, la cantante Emma marrone è stata questa notte al Fly lounge bar, strabiliata dal Pasquale de Rosa trio con la cantante trombonista Aurora Arenare e Leonardo De Lorenzo alla batteria. Una serata straordinaria e una rassegna di musica Jazz eccezionale, probabilmente la migliore in assoluto fra i locali privati in Italia, nel posto più bello del mondo, la vista di Positano e della Costa d’ Amalfi di notte da qui , affacciati sul mare, è senza pari . Da notare come una rassegna di musica Jazz del genere in un locale privato sia senza precedenti, l’atmosfera magica che si crea in un contesto unico nel suo genere, che punta alla qualità, è surreale. Poi siamo in una delle strutture d’eccellenza gestita al meglio da una famiglia di imprenditori rinomata in tutto il mondo che si è circondata da uno staff, dalla cucina del ristorante Rada, al bar e alla sala, fino a chi lavora dietro le quinte, d’eccellenza.