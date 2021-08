Elezioni e comizi ad Agerola: la corsa di Mascolo. Ce ne parla Elena Pontoriero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Dieci anni da sindaco e adesso Luca Mascolo dovrebbe accontentarsi di un posto da vice. Ancora incertezze sul fronte dell’opposizione che andrà a schierarsi contro la coalizione Nuovamente Agerola spinta proprio dal sindaco uscente.

Nel caos delle alleanze è proprio il primo cittadino che accelera per conquistare l’elettorato, con comizi pubblici nel rispetto del le norme anti-Covid. La seconda ribalta per il confronto con i cittadini è stata la piazza di Bomerano, che ha accolto gli esponenti della civica Nuovamente Agerola, capitanati dal sindaco Luca Mascolo che si è detto soddisfatto per la partecipazione all’incontro. «I vostri interventi sono stati preziosi e i contributi sono stati tutti accolti e recepiti commenta Mascolo – Noi ce la metteremo tutta per migliorare la qualità della vita di questo territorio, per cambiare la storia, la prospettiva, la strategia di sviluppo di questa terra generosa e straordinaria. Il futuro non si ferma e non va nemmeno in vacanza». Ferie ristrette, dunque, per il sindaco che ha rinunciato a qualche ora di sole e mare per poter dedicarsi alle stesura delle linee programmatiche del suo successore. Progetti definiti con la collaborazione della comunità agerolese.