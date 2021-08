Elezioni Comunali: ad Agerola mancano i candidati. Ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

E’ il week – end delle scelte. Quando manca ormai meno di una settimana alla presentazione delle liste, per le forze politiche cittadine arriva il momento di ufficializzare alleanze e candidati. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma il quadro va man mano delineandosi. La maggioranza uscente dovrebbe puntare tutto su Tommaso Naclerio per la leadership di Nuovamente Agerola. Il consigliere uscente con delega al turismo dovrebbe ricevere il testimone lasciato da Luca Mascolo, al suo secondo mandato consecutivo e che si ricandiderà soltanto nella lista degli aspiranti consiglieri. Più frastagliato è invece il campo delle opposizioni. L’ex vicesindaco Andrea Buonocore, vista l’impossibilità al momento di un’alleanza con tutti i gruppi di quel campo politico, potrebbe decidere di ritirare la candidatura a sindaco. Crescono invece le quotazioni di Lello Di Capua, tra i fondatori del movimento Agerola Nostra. E potrebbe esserci spazio anche per una terza lista, capeggiata da Alfonso De Stefano, sostenuta dall’ex sindaco e deputato Michele Pisacane. Tutto resta ancora in forse a margine di una estate caratterizzata dalle alte temperature. La bella stagione non è riuscita a chiarire ancora le idee ai politici in corsa verso le urne.