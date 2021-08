Elezioni Comunali: ad Agerola mancano i candidati. Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Colpo di scena nel gruppo di maggioranza Nuovamente Agerola. Quando tutto sembrava ormai delineato, rischia di saltare la candidatura a sindaco di Tommaso Naclerio, che potrebbe essere scaricato dai suoi colleghi di amministrazione. Al momento infatti non c’è accordo sul nome del consigliere uscente, che anzi proprio all’interno del gruppo di maggioranza avrebbe diversi “rivali” per la leadership. E così nelle ultime ore si sta affacciando l’ipotesi di un nome esterno, per evitare ulteriori divisioni dopo l’addio dell’ex vicesindaco Andrea Buonocore. Si tratta di Sergio Mascolo, avvocato, da sempre vicino al gruppo di maggioranza. In campo tuttavia resta ancora il nome di Naclerio, insieme a quelli degli assessori Regina Milo e Matteo Ruocco, fedelissimo del sindaco uscente Luca Mascolo. Niente di definito anche sul versante delle opposizioni, dove le uniche due notizie certe sono quelle dei ritiri di Buonocore e di Giuseppe De Stefano. In campo per la candidatura a sindaco resta l’ipotesi Lello Di Capua (tra i fondatori di Agerola Nostra), più defilati il nome di Giancarlo Panariello. Mentre c’è chi ancora non avrebbe abbandonato l’idea di affidare la leadership all’avvocato Maria Cuomo.