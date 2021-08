Elezioni comunali ad Agerola: Buonocore rifiuta alleanze. Mascolo attende

Siamo ancora un po’ lontani dalle elezioni comunali, ma penisola sorrentina e costiera amalfitana già scalpitano per le elezioni che interesseranno Piano di Sorrento, Vico Equense, Agerola, Cetara, Conca dei Marini, Praiano e Ravello il prossimo mese di ottobre, dopo vari rinvii a causa dell’emergenza sanitaria.

Tra le prime voci di corridoio che circolano ad Agerola, probabilmente Andrea Buonocore affronterà la corsa per la fascia tricolore da solo, dato che sembra stia rifiutando tutte le proposte di alleanza. Mentre l’ex vicesindaco pare aver messo le cose in chiaro, l’attuale primo cittadino Luca Mascolo non ha ancora definito il candidato tra Tommaso Naclerio, Regina Milo o eventuali sorprese.

Si tratta di uno scenario che andrà probabilmente a definirsi ulteriormente nelle prossime settimane, quando tutti scopriranno le proprie carte.