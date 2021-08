Elezioni comunali a Praiano, Annamaria Caso corre da sola con Giovanni Di Martino in lista

Praiano, costiera amalfitana. Si avvicina sempre di più la data per le prossime elezioni comunali ed al momento resta confermata la candidatura di Annamaria Caso. Con lei in lista dovrebbe esserci il sindaco uscente Giovanni Di Martino. Una scelta che sembra essere condivisa da tutta la Giunta Comunale.

Per quanto riguarda l’opposizione dovrebbe esserci l’ex del Movimento 5 Stelle Arturo Terminiello, mentre sembra decadere l’ipotesi della candidatura di Fiorella Fusco.

Ovviamente è ancora tutto in evoluzione e nessuna conferma ci sarà fino al giorno della presentazione ufficiale delle candidature. Non si esclude la sorpresa di un’eventuale terza lista che potrebbe presentare Castellano come sindaco, ma sembra essere un’ipotesi altamente improbabile.