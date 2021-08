Elezioni ad Agerola, sprint finale dei candidati sindaci. A fornirci i dettagli è Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Dopo Ferragosto la maggioranza ufficializzerà il nome del candidato sindaco. La scelta sembra ormai ricaduta su Tommaso Naclerio, ritenuto fedelissimo del primo cittadino uscente Luca Mascolo. Intanto proseguono gli incontri politici organizzati in paese. “In settimana ci siamo incontrati a San Lazzaro – affermano i rappresentanti della civica di maggioranza Nuovamente Agerola – e abbiamo provato a spiegare agli agerolesi come è nata ogni singola idea programmatica. Nonostante il caldo e il protrarsi dell’incontro, i cittadini sono rimasti lì, attenti e partecipativi. Non ci hanno fatto mancare l’affetto né il riconoscimento del cammino fatto sin qui. Adesso stiamo lavorando – continuano – ad integrare i suggerimenti al programma e al prossimo incontro, che si terrà in un’altra frazione di Agerola. Ce la metteremo tutta per migliorare la qualità della vita di questo territorio, per cambiare la storia, la prospettiva, la strategia di sviluppo di questa terra generosa e straordinaria”.

Si attendono di conoscere anche le prossime mosse del gruppo di opposizione Agerola Nostra, chiamata a sua volta a sciogliere ogni dubbio nei prossimi giorni. Il termine ultimo per la presentazione delle liste è infatti fissato al 4 settembre, mentre le elezioni di terranno il 3 e 4 ottobre prossimi.