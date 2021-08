Elezioni ad Agerola: anche il nome di una donna tra quello dei futuri sindaci. Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Unire le forze di opposizione attorno al nome di una donna, che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per il panorama politico agerolese. Quando mancano ormai meno di 20 giorni alla presentazione delle liste, c’è grande fermento tra le forze politiche locali. E negli ultimi giorni le forze che si oppongono all’amministrazione Mascolo stanno discutendo sull’ipotesi di candidare a sindaco l’avvocato Maria Cuomo. Il nome riuscirebbe ad unire le varie componenti di minoranza, a partire dal gruppo consiliare Per Agerola, continuando con Agerola Nostra e finanche all’area rappresentata dall’ex vicesindaco Andrea Buonocore.

La Cuomo tuttavia non avrebbe ancora dato la disponibilità a scendere in campo, anche se l’azione di persuasione continuerà ancora per qualche giorno. In caso di no definitivo, si ragionerebbe di nuovo intorno ai nomi dello stesso Buonocore e di Giancarlo Panariello.

Questo nuovo scenario ritarda anche nella maggioranza l’ufficializzazione del candidato sindaco. Tommaso Naclerio resta in pole, ma se la Cuomo dovesse alla fine candidarsi, anche Nuovamente Agerola potrebbe rivedere i piani.