Elezioni a Vico Equense: rispunta Dilengite con una nuova civica. A fornirci tutti i dettagli è Salvatore Dare in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Il movimento si chiama “Vico Equense domani” e si tratta di una nuova realtà civica che punta a prendere parte alle prossime elezioni Comunali. Tra i fondatori c’è l’avvocato Giuseppe Dilengite, già primo cittadino di Vico Equense. Precisazione doverosa: non è detto che possa essere proprio lui il candidato sindaco e non è escluso che la lista possa sostenere una più ampia coalizione che, però, dovrà essere alternativa all’attuale amministrazione. Di certo, non ci saranno alleanze con l’entourage del sindaco uscente Andrea Buonocore. Stesso discorso per Maurizio Cinque, ex consigliere comunale di opposizione. “Vico Equense domani”, con Dilengite tra i protagonisti, punta a costruire un’opzione moderata, capace di aspirare a un rilancio programmatico per la città a partire dall’ecosostenibilità e dalla vivibilità.

Proprio nelle ultime ore, su Facebook, il movimento ha diffuso il proprio logo: nel cerchio con contorno azzurro in campo bianco è rappresentata la scritta “Vico Equense domani”. La parola “domani” è caratterizzata da tre colorazioni diverse «a simboleggiare i diversi elementi della natura» sottolinea Dilengite. «Le prime due lettere, “do”, di colore arancione con la “o” piena rappresentano il sole. Le lettere “ma” di colore blu ed azzurro rappresentano rispettivamente il mare ed il vento. Infine le lettere “ni” di colore verde, con una foglia al posto del puntino sulla “i”, simboleggiano la vegetazione» precisa ancora l’ex sindaco. Sono giorni di trattative frenetiche. La scorsa settimana, ha annunciato la propria candidatura Giuseppe Guida, già presidente dell’ente parco dei Monti Lattari e numero uno del Gal Terra Protetta mentre Maurizio Cinque ha incassato il sostegno politico sia del Movimento Cinque Stelle sia del Pd. Tutto ciò in attesa di ulteriori evoluzioni da Buonocore che punta a ricandidarsi per il mandato bis con la fascia tricolore.