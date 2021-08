Elezioni a Ravello: i due ex alleati non riescono a trovare l’intesa, Di Palma si allontana da Di Martino

Riconciliazione sempre più lontana tra il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino , ed il suo ex vice, Salvatore Ulisse Di Palma . Il tentativo di riavvicinamento tra i due in vista delle prossime elezioni nella Città della Musica non è andato a buon fine. Troppo distanti le posizioni. Di Martino avrebbe aperto alla possibilità di lasciare la candidatura a sindaco a Di Palma con la richiesta di comporre una lista con una forte componenti di suoi sostenitori. In caso di vittoria, l’attuale primo cittadino di Ravello avrebbe vestito i panni di assessore e vicesindaco. Richiesta che Di Palma non avrebbe preso in considerazione. La controproposta sarebbe la composizione della lista con cinque componenti di “Rinascita Ravellese”, il sodalizio che ha sostenuto Di Martino, ma senza la presenza diretta dell’attuale sindaco. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi incontri per cercare di trovare un’intesa che al momento pare assai lontana.