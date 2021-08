Sono stati diramati i gironi di Eccellenza, ed il Costa d’Amalfi è stato inserito nel raggruppamento C mentre, per quanto riguarda la Coppa Italia, il Costa d’Amalfi è stato inserito nel girone O, con l’Angri ed il Sant’Agnello.

4 Settembre Gara 1: Angri vs Costa d’Amalfi

8 Settembre Gara 2: Costa d’Amalfi vs Sant’Agnello