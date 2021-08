È venuto a mancare all’età di 39 anni Tonino Di Pasquale: il cordoglio dell’Alma Salerno.

“È con immenso dolore che la famiglia granata ha appreso della prematura scomparsa del caro Tonino Di Pasquale, grande tifoso dell’Alma Salerno e volto conosciuto del futsal regionale, nonché punto di riferimento imprescindibile per la famiglia salernitana.

Nel corso degli anni Tonino si è contraddistinto per il suo alto senso civico e per il suo altruismo fuori dal campo, favorendo in modo assiduo e mirato lo sviluppo del nostro amato calcio a 5.

Amico fraterno di staff tecnico e tesserati, ha seguito le vicende granata sin dalla fondazione del nostro sodalizio, sostenendo i ragazzi dalle gradinate del PalaTulimieri, trasmettendo sempre il suo grande affetto, sia in casa che lontano dalle mura amiche.

Alla famiglia, ai parenti e agli amici tutti vanno le condoglianze della società”, scrive in una nota di cordoglio dell’Alma Salerno società di Calcio a 5 di Salerno.