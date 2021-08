È nato il Sorrento Calcio 1945

Dopo la riacquisizione del logo storico, avvenuta nei mesi scorsi con il contributo dell’Associazione Sorrento United 1945 – Supporters’ Trust, il club di Via Califano posiziona un’altra pietra miliare nel suo percorso di crescita. Il Sorrento 1945 è felice di comunicare l’avvenuta fusione con la Academy Sorrento, unica Scuola di Calcio Élite della Penisola. L’unione ha dato vita ufficialmente al Sorrento Calcio 1945, che dunque investirà risorse ed energia nello sviluppo del suo settore giovanile attraverso il know-how sviluppato negli ultimi anni proprio dall’Academy. Il Sorrento Calcio 1945, oltre alla partecipazione alla prossima Serie D ed al campionato nazionale Juniores U19, prenderà parte a tutti i campionati regionali giovanili per costruire un vivaio ancora più florido, dal quale la prima squadra potrà attingere a piene mani nel prossimo futuro. Il responsabile del settore giovanile sarà un volto ben noto in Penisola, tra i più esperti nel panorama regionale: Giuseppe Borrello. Legatissimo al territorio, torna a sedersi su una poltrona che lo ha visto protagonista degli anni d’oro delle giovanili rossonere, conditi da numerosi successi e grandi soddisfazioni. Su tutte, la scoperta del quattordicenne Ciro Immobile, portato da Borrello a Sorrento, valorizzato definitivamente con l’esordio in prima squadra da mister Cioffi un paio di anni dopo. Trampolino di lancio rossonero per un ragazzino interprete, tuttora, di una carriera straordinaria e impreziosita con la conquista della Scarpa d’oro e, di recente, col campionato europeo con la nazionale maggiore.