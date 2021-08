E’ morto l’attore e doppiatore Giorgio Lopez. Il fratello Massimo: “E’ andato via un grande artista”

All’età di 74 anni è venuto a mancare Giorgio Lopez, attore e doppiatore di grande successo. Era stato, tra gli altri, la voce italiana di Dustin Hoffman e Danny De Vito. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal fratello Massimo, anche lui grande attore molto amato dal pubblico italiano, il quale con un video su Instragram a dichirato: «È andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Ma lui non si è spento, il suo spirito è forte, il suo spirito rimane e rimarrà per sempre. Mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato il coraggio di fare questo mestiere e quindi ce l’ho sempre con me qui nel cuore. Ciao Giorgio, ti voglio bene».