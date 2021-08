E’ già influenza Cannavacciuolo. “Vico Equense, il posto in cui si mangia meglio in Italia?”

L’influenza Cannavacciuolo ha sortito i suoi effetti sull’immagine di Vico Equense dal punto di vista enogastronomico e turistico. E’ di pochi giorni fa la notizia dell’apertura del nuovissimo relais Laqua Countryside di proprietà dello chef Antonino Cannavacciuolo, ubicato nella sua frazione natale di Ticciano.

La nuova apertura riscosso un successo notevole in termini di influenza social e web. Tutti i giornali parlano di Cannavacciuolo, dunque tutti i giornali parlano di Vico Equense. Ma “Adesso che anche Cannavacciuolo ha aperto, Vico Equense è il posto dove si mangia meglio in Italia?“, è così che intitola Yahoo Finanza la mega influenza di Antonino su tutti gli appassionati della gastronomia vicana.

La cucina del Laqua è nelle sapienti mani dell’executive chef Nicola Somma, 32enne di Gragnano che insieme a Cannavacciuolo lavora già al Bistrot di Torino. Esperienza e sapori si ritrovano anche nella stella Michelin da “Nonna Rosa” di Peppe Guida e il due stelle Michelin di Gennarino Esposito, Torre del Saracino. Vico Equense è davvero il posto in cui si mangia meglio in Italia? Non lo sappiamo, ma una capatina è meglio farcela.