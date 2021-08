E’ fatta, Anguissa è del Napoli

Con il comunicato ufficiale di “Welcome Anguissa”, il Napoli annuncia l’arrivo in azzurro di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese proviene dal Fulham, in prestito oneroso (600mila euro) con diritto di riscatto intorno ai 15mln di euro. Complice la retrocessione della squadra inglese e la sua volontà di andare via. Si conclude così il mercato del Napoli che ha visto Hysaj partire alla volta della Lazio, Maksimovic al Genoa ed i giovani Zinedine Machach, Luca Palmiero e Gianluca Gaetano rispettivamente all’Honved Budapest, al Cosenza e alla Cremonese. Oltre ad Anguissa, il club partenopeo aveva già preso il brasiliano Juan Jesus per rinforzare la difesa. Gioiscono i tifosi che, fino all’ultimo, speravano che rimanessero i big!