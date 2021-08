Alle 18.00 di oggi mercoledì 4 agosto 2021, è giunta al molo Beverello di Napoli, dopo due giorni di navigazione a oltre 27 nodi di velocità, proveniente da Chioggia, Cantieri Vittoria. Non senza fare un passaggio veloce davanti al porto di Capri e successivamente quello di Sorrento, ove l’abbiamo salutata, con gioia e orgoglio. Jumbo Jet significa crescita armatoriale, crescita di disponibilità per i passeggeri per incremento delle linee di collegamento e crescita di innovazione del parco mezzi.

C.866 IMBARCAZIONE PER PASSEGGERI AD ALTA VELOCITÀ

Massimo comfort, estrema sicurezza e ottime prestazioni in termini di velocità sono gli elementi che caratterizzano l’Alta Velocità Passeggeri Nave C.866 costruita per la Navigazione Libera del Golfo s.r.l di Napoli e destinata al trasporto passeggeri in tutto il Golfo di Napoli.

Foto 2 di 2



Il veicolo, un monoscafo semilivellante lungo circa 56,5 metri, largo 9,60 metri e lungo 5,50 metri, è costruito interamente in alluminio ed è progettato per ospitare fino a 700 passeggeri e raggiungere una velocità massima di 28 nodi. La propulsione è assicurata da 3 motori MTU 16 V 4000, per un totale di 8000 Kw di potenza installata, accoppiati a 3 idrogetti KAMEWA 80 S4

La prima unità veloce per il trasporto passeggeri è stata progettata e realizzata nel nostro cantiere navale, realizzata sotto la supervisione della società di classificazione RINA in conformità con le sue norme per l’ottenimento della classe, il regolamento HSC 2000 e Solas, la convenzione internazionale per la salvaguardia dei vita umana in mare nel 1974. L’unità ha ottenuto dal RINA la classe più alta, Croce di Malta, per lo scafo e le macchine secondo il Codice HSC.