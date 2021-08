Dwyane Wade da Positano a Capri: la star NBA in compagnia della sua Gabrielle

Una star del basket e la sua consorte stanno facendo parlare di sé in tutta la costa di Sorrento e Amalfi. Si tratta di Dwyane Wade – e sua moglie, l’attrice Gabrielle Union -, un pezzo di storia dei Miami Heat, la squadra che milita nel massimo campionato di basket americano.

La vacanza a Positano e Capri

Wade si è concesso qualche giorno per staccare la spina dal mondo frenetico dei vip, raggiungendo Capri e Positano a bordo di un jet privato. Eppure non ha mai staccato dal fitness, allenandosi anche in barca come ci mostra nelle instastories. La star NBA e sua moglie, Gabrielle Union, hanno condiviso post e storie sui social in cui passeggiano romanticamente circondati da un limoneto a Capri, e poi nel cuore di Positano, nei pressi del ristorante Chez Black, sfoggiando un look extra lusso. I due hanno anche fatto un incontro ravvicinato con Sailing Yacht A, lo yacht con la vela più grande al mondo che costa quasi mezzo miliardo di dollari.

Chi è Dwyane Wade? Dalla strada all’NBA

Dwyane arriva alla high school, strizza l’occhio al football ma alla fine sceglie la pallacanestro e l’Università di Marquette. Il primo anno però lo passa in panchina, anzi, nemmeno: i suoi voti sono troppo bassi per poter essere inserito nella squadra e non gli resta che star chino sui libri e allenarsi. In compenso domina le due stagioni seguenti, trascinando il suo college alle Final Four di Ncaa prima di rendersi eleggibile per il Draft Nba del 2003.

Gabrielle Union: 20 anni di carriera nel cinema

Gabrielle Union (nata il 29 ottobre 1972) è un’attrice, attivista e autrice americana di Omaha, Nebraska. È famosa per i suoi ruoli nell’acclamata serie drammatica medica “ City of Angels ” e nel film del 2002 “ Bring It On “. Inoltre, l’attrice 46enne ha iniziato la sua carriera come modella e successivamente ha ricoperto ruoli secondari nella serie TV americana. Il suo vero nome completo è Gabrielle Monique Union-Wade.