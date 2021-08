Dum Dum Republic: grande attesa per il burlesque show sulla spiaggia di Paestum

Madame et Monsieur al Dum Dum Republic “The Great Burlesque Show on The Beach”, la cena spettacolo in cartellone stasera, 14 agosto, alle ore 20.30. Il grande cabaret della Belle Èpoque sarà di scena al Dum Dum Republic con Madame Maria De Freitas e la performance di Fanny Damour e de Il Capasso, mentre la spiaggia del più famoso beach club del Cilento si trasforma in un tabarin francese di inizio Novecento: un grande contenitore di musica, varietà e performing act. Bella ed esuberante, Madame de Freitas è una cantante che delizia gli spettatori con brani dei primi del ‘900 e vestiti da sogno, siparietti ironici e profumi d’altri tempi, che incontra il più importante esponente della bossa nova in Italia, famoso in tutto il mondo, Eddy Palermo che ha collaborato con grandi nomi come Bruno Martino, Rosario Giuliani, Stefano Di Battista, Niky Nicolai, Nunzio Rotondo, Roberto Gatto, Romano Mussolini, Massimo Urbani ed altri Tra piume e corsetti, audacia provocatoria e danze, quasi in un contemporaneo Moulin Rouge in spiaggia, a trasportarci nello scintillio del grande burlesque sarà , invece, Fanny Damour, performer nata e cresciuta a Napoli. Storica dell’arte, mimo, attrice e modella ha unito tutte le sue attitudini e passioni nell’arte del Burlesque. I suoi act traggono ispirazione dall’universo fiabesco che popola i libri illustrati, dalle arti visive, dalle avanguardie storiche, dal Vaudeville e dal cinema delle origini. Comicità e malinconia, in un linguaggio poetico molto vicino a quello del clown. Fanny Damour ha contribuito alla fondazione di Burlesque Cabaret Napoli, gruppo con il quale ha fondato la prima Accademia di Burlesque del Sud Italia. Al suo fianco Il Capasso, attore di teatro d’improvvisazione, che ha approfondito lo studio della commedia dell’arte e la clownerie, approdato di recente al mondo del burlesque che ha fatto subito suo.

Info utili:http://www.dumdumrepublic.com/it/