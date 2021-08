Due anni fa la scomparsa di Nadia Toffa, i colleghi de “Le Iene” la ricordano così. Sono passati due anni da quel 13 agosto del 2019 in cui moriva Nadia Toffa. La conduttrice de Le Iene era diventata – ed è tutt’ora – un modello per tutti coloro che si trovano ad affrontare la malattia: si spense infatti dopo una lunga battaglia contro il cancro combattuta sempre con il sorriso e la gioia di vivere. In tutto questo tempo, il suo ricordo è rimasto vivo tra gli amici e i colleghi, in particolare quelli della trasmissione di Italia 1 che hanno condiviso con lei un pezzo di vita: tra i tanti messaggi di affetto di chi oggi ha voluto dedicarle un pensiero sui social, spicca così il post della redazione de Le Iene. Una sua foto al mare, sguardo intenso e l’immancabile sorriso sulle labbra e accanto la scritta “Due anni senza di te” accompagnata da un semplice cuore. Nient’altro, perché non serve retorica per ricordare Nadia Toffa.

Fonte Il Fatto Quotidiano