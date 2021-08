Dubbi sullo spettacolo pirotecnico a Positano e Maiori. “Non abbiamo alcuna certezza”

In questi ultimi giorni continuano a rincorrersi varie ipotesi sull’esecuzione o meno dello spettacolo pirotecnico a Positano in occasione dei festeggiamenti per la Madonna Assunta ed anche nella vicina Maiori. Non si hanno al momento notizie certe anche a causa delle restrizioni anti-Covid che vietano assembramenti per la sicurezza collettiva. Sulla questione abbiamo sentito direttamente gli operatori per Positanonews: «Stiamo navigando a vista, non abbiamo alcuna sicurezza o certezza ed il nostro settore è in enorme difficoltà” Dunque gli operatori che non vogliono fare dichiarazioni ufficiali comunque sono pronti a fare lo spettacolo pirotecnico sia a Positano che a Maiori ed in altre località. Hanno già preparato i necessari incartamenti ma non vi è alcuna certezza. Giorno per giorno ci sono novità e continuano a vivere questo momento con ansia ed apprensione, attendendo anche le disposizioni di Vincenzo De Luca. Ricordiamo il monito del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha portato ad annullare i fuochi d’artificio per Sant’Anna a Ischia e Sorrento. Per quanto riguarda Positano il parroco don Danilo Mansi ha sentito il Prefetto di Salerno e dopo averlo sentito ha preferito non rischiare e quindi la Chiesa di Positano non farà i fuochi. Dunque i fuochi si potrebbero ancge fare, ma allo stato attuale, e lo dice De Luca e il Prefetto, non è certo. A questo punto abbiamo sentito anche altri operatori e tutti hanno confermato questa incertezza, siamo solidali con loro e chi lavora, questa incertezza rende difficile anche avere informazioni.