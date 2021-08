Dubbi sullo spettacolo pirotecnico a Positano e Maiori. Marco Mansi: “Non abbiamo alcuna certezza”

In questi ultimi giorni continuano a rincorrersi varie ipotesi sull’esecuzione o meno dello spettacolo pirotecnico a Positano in occasione dei festeggiamenti per la Madonna Assunta ed anche nella vicina Maiori. Non si hanno al momento notizie certe anche a causa delle restrizioni anti-Covid che vietano assembramenti per la sicurezza collettiva. Sulla questione abbiamo sentito direttamente Marco Mansi, della pirotecnica “Mansi” di Maiori incaricata eventualmente della realizzazione dei fuochi d’artificio. Mansi, con estrema gentilezza e disponibilità, ha dichiarato a Positanonews: «Stiamo navigando a vista, non abbiamo alcuna sicurezza o certezza ed il nostro settore è in enorme difficoltà. Siamo pronti a fare lo spettacolo pirotecnico sia a Positano che a Maiori ed in altre località. Abbiamo già preparato i necessari incartamenti ma non vi è alcuna certezza. Giorno per giorno ci sono novità e continuiamo a vivere questo momento con ansia ed apprensione, attendendo anche le disposizioni di Vincenzo De Luca”.