Domenica 22 agosto amichevole di lusso per il Sorrento

Prima amichevole stagionale per il Sorrento: i rossoneri sono attesi Domenica 22 agosto al Partenio-Lombardi dall’Avellino di mister Braglia (fischio di inizio alle ore 18.30). Un test di lusso – contro una compagine di C – che servirà per verificare la condizione del gruppo di mister Cioffi che ha appena iniziato il ritiro in quel di Nusco. L’Us Avellino 1912 approfitterà dell’evento “Stay With U.S per presentare a stampa e tifosi la prima maglia ufficiale che la squadra indosserà durante la prossima stagione e per annunciare la campagna abbonamenti 2021/2022 prima del match. Per l’occasione verrà aperto soltanto il settore “Tribuna Montevergine Laterale”. Per assistere all’evento sarà necessario il Green Pass valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura.