Domani occhi al cielo per ammirare la Luna blu

Domani occhi al cielo per la luna blu.

Per il ciclo legato ai pleniluni stagionali, in sostanza a calcoli astronomici e non all’effettiva colorazione blu del nostro satellite, potremo assistere al sorgere della Luna del Grano o Blue dei pellerossa, la famosa “Blue Moon” cantata da Ella Fitzgerald e successivamente da Frank Sinatra.

Tomorrow eyes to the sky for the blue moon. For the cycle linked to seasonal full moons, essentially to astronomical calculations and not to the actual blue color of our satellite, we will be able to witness the rising of the Wheat Moon or Blue of the Indians, the famous “Blue Moon” sung by Ella Fitzgerald and subsequently by Frank Sinatra.