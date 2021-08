Domani l’ex premier Matteo Renzi raggiungerà Sorrento per un breve soggiorno presso l’Hotel Vittoria

Sorrento. Domani arriverà nella città del Tasso l’ex premier Matteo Renzi che soggiornerà per un breve periodo presso l’hote Vittoria. Renzi dovrebbe arrivare in città con un elicottero privato che atterrerà sotto la collina del Deserto per poi raggiungere in auto Sorrento. Al momento non si conoscono i motivi della visita di Renzi che potrebbero essere legati ad una semplice vacanza oppure finalizzati a qualche incontro politico legato alle prossime elezioni amministrative che si terranno a Napoli ad inizio ottobre. Nel frattempo Sorrento si prepara ad accoglierlo al meglio.