Dolore a Cividale del Friuli, Gaia muore a soli 13 anni per un aneurisma cerebrale

Cividale del Friuli in lutto per la scomparsa della 13enne Gaia Bordon, figlia di Christian Bordon e Antonella Cantoni, noti immobiliaristi della zona. La ragazzina è stata stroncata da un aneurisma cerebrale che non le ha lasciato scampo. All’improvviso Gaia ha cominciato a sentirsi poco bene accusando un forte dolore al petto e si è accasciata al suolo. I genitori che erano con lei hanno immediatamente sono stati allertati i soccorsi ma quando il personale sanitario è arrivato per la 13enne non c’era più nulla da fare.

I funerali saranno celebrati venerdì prossimo nel Duomo dove in tanti si stringeranno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.