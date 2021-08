Disastro Circumvesuviana: tra personale mancante e treni cancellati. Ce ne parla Salvatore Dare in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Un vero e proprio disastro. Che non fa altro che gettare – di rimbalzo – ancora ombre sul comparto turistico della Campania e consegna l’ennesima brutta figura a una terra profondamente ferita dalla pandemia e dall’emergenza economica dovuta al Covid 19. Per «improvvisa indisponibilità di personale», ieri, sono saltate diverse corse pomeridiane della Circumvesuviana. Soppressi i treni Napoli-Sorrento delle 17.41, Napoli-Torre del Greco delle 18.46, Napoli-Poggiomarino delle 18.54, NapoliSorrento delle 19.11, Napoli- Torre del Greco delle 19.16, Sorrento-Napoli delle 19.26, Napoli-Sorrento delle 20.09 e Sorrento-Napoli delle 20.37.

Mentre per altre corse (Napoli- Sarno delle 18.02, NapoliSorrento delle 18.09, Sarno-Napoli delle 19.49, NapoliPoggiomarino delle 19.55 e Sorrento-Napoli delle 21.55) è scattato il servizio sostitutivo con autobus.

Manco a dirlo, appena si è diffusa la notizia, sono montate le proteste. Innanzitutto sui social network: il comunicato stampa diffuso pure sulla pagina Facebook dell’ente autonomo è stato preso d’assalto da decine e decine di commenti al cianuro di viaggiatori e utenti.

Per non parlare di ciò che è accaduto nelle diverse fermate dell’intera tratta: diversi pendolari e anche turisti, ignari della cancellazione delle corse, si sono recati nelle stazioni per salire a bordo dei convogli quando all’improvviso hanno appreso la notizia della soppressione quasi totale delle corse del pomeriggio.

Forti disagi per tutta l’utenza,in particolare anche tra Sorrento, Pompei e altre mete frequentate dai turisti, specialmente stranieri. E poi i bagnanti, in centinaia ieri in penisola sorrentina.

Una bufera clamorosa, che con puntualità svizzera viene a galla nel bel mezzo dell’estate che si ripercuote sul tentativo, modesto, di tutto il comparto ricettivo, di poter rimettere in vetrina la provincia di Napoli anche all’estero.

Sull’assenza dei dipendenti Eav, ufficialmente, fino a ieri sera non è stata fornita nessun’altra spiegazione. Ma è chiaro che ci saranno ulteriori elementi al vaglio del presidente dell’ente, Umberto De Gregorio, ancora una volta nell’occhio del ciclone per i disservizi assurdi che si ripresentano ogni estate sulla linea Napoli-Sorrento. «L’ennesima cartolina di degrado che il governatore Vincenzo De Luca e il suo più stretto circolo di collaboratori, di cui fa parte De Gregorio inviano dalla Campania» dice Severino Nappi, consigliere regionale della Lega.