Depuratore Maiori, il sindaco: «Salverà la Divina»

Ferragosto di fuoco a Maiori. Proprio nel giorno più atteso dell’estate nel paese costiero il sindaco Antonio Capone ha fatto un bilancio dell’operato degli ultimi mesi della sua amministrazione, reso noto alla cittadinanza attraverso alcuni manifesti. Il primo cittadino di Maiori si è concentrato, tra le altre cose, sulla questione del depuratore che sorgerà in zona Demanio. Proprio sulla costruzione dell’impianto di depurazione si è acceso un lungo dibattito tra chi lo ritiene un’opera fondamentale per il futuro di Maiori e chi, invece, lo immagina come dannoso per l’ambiente. «Il tempo e i fatti ci stanno dando ragione: i progetti avviati stanno disegnando l’assetto futuro della città e stanno acquistando giorno dopo giorno forma e concretezza », scrive Capone. «Sull’argomento depuratore si sono spesi fiumi di parole, favoleggiando di soluzioni alternative irrealizzabili, ma si è tralasciata una verità tanto semplice quanto sostanziale e cioè che non esiste sostenibilità ambientale senza un mare pulito, senza acque depurate. Il depuratore è un’opera non più procrastinabile se vogliamo realmente proteggere il nostro mare».