Danni da 10 milioni di euro per l’ “oro rosso”. La raccolta dei pomodori messa in ginocchio da caldo e siccità

Le piogge torrenziali del mese scorso, il caldo di queste ultime settimane, la siccità e la mancanza di autotrasportatori sta mettendo in crisi la raccolta dei pomodori proprio al culmine della stagione.

Come si legge dall’odierna edizione del quotidiano La Città di Salerno, la denuncia arriva da Cia Campania che stima danni a carico degli agricoltori per circa 10 milioni di euro.

Una crisi per la quale la Cia-Agricoltori Italiani Nazionale chiede indennizzi e ristori per gli agricoltori colpiti. In Campania – secondo le stime – si parla di danni attorno al 20% della produzione con milioni di euro persi su circa 1500 ettari di non raccolto. «È una cifra enorme – spiega Alessandro Mastrocinque, presidente Cia Campania che rischia di mettere in ginocchio il comparto in Campania e per cui si chiede l’immeditato intervento a sostegno dei produttori’».

L’organizzazione di categoria chiede inoltre «interventi eccezionali immediati per attivare la mancata raccolta, sulla scorta di ciò che è stato fatto nel 2020 nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi dei programmi operativi e l’attivazione di un tavolo interministeriale per risolvere in tempi brevi la questione dell’autotrasporto. Cia evidenzia che a metà luglio scorso alluvioni e grandinate avevano fatto danni alle piante di pomodoro in fase di crescita danneggiandole in modo irrimediabile; e a questi eventi climatici inusuali si sono aggiunte poi le altissime temperature dell’ultima decade di luglio e di questo scorcio di agosto con danni aggiuntivi sulle piante, condizioni che sottolineano, «creano un vero e proprio shock termico e idrico ».