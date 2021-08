Dan Bilzerian a Positano.

Bagno di folla quest’oggi a Positano per l’ arrivo per Dan Bilzerian, accolto e circondato da numerosissimi fan.

Arrivato oggi nella perla della Costiera amalfitana Dan è stato subito avvolto dal calore di quanti lo amano e lo seguono e si è subito mostrato disponibile a selfie e video con i suoi fan.

Dunque prosegue senza sosta l’estate da Vip in Costiera amalfitana, meta scelta non solo da personaggi dello spettacolo italiani, ma sempre più da personaggi internazionali.

Scopriamo insieme chi è Dan Bilzerian.

Dan Bilzerian è un attore, uomo d’affari, giocatore di poker amatoriale e influencer dei social media armeno-americano . È il fratello del collega giocatore di poker Adam Bilzerian . È di discendenza per metà armena attraverso suo padre.

Bilzerian ha giocato nel Main Event delle World Series of Poker 2008 , finendo al 180esimo posto. Nel 2010, è stato votato come uno dei giocatori di poker più divertenti su Twitter dalla rivista Bluff . Nel novembre 2011, Bilzerian è stato uno di quelli citati in giudizio per le vincite del debito d’onore che erano state pagate in partite di poker senza contratto da Tobey Maguire .

Per Dan è un ritorno nella cittadina della Costa d’ Amalfi , dove praticamente viene quasi ogni anno oggi l’8 agosto nel giorno di San Domenico, l’anno scorso ilprimo agosto, poi negli anni precedenti anche a luglio ,per un giocatore di poker particolare non di poco conto, evidentemente Positano porta fortuna