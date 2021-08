Dal 16 agosto vaccino anti-Covid ai ragazzi dai 12 ai 18 anni senza necessità di prenotazione

Accelerata per i vaccini anti-covid riservati ai giovanissimi dai 12 ai 18 anni che dal prossimo 16 agosto potranno usufruire di una corsia preferenziale e vaccinarsi senza doversi neanche prenotare.

E’ quanto scrive Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza coronavirus, in una lettera inviata alle Regioni e alle Province Autonome: «Per dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani, ovvero della popolazione nella fascia di età 12-18 anni, in previsione della riapertura delle scuole e anche dell’avvio della prossima stagione sportiva’, dal prossimo 16 agosto si predispongano corsie preferenziali per ‘l’ammissione alle somministrazioni’ dei vaccini anti-Covid dei giovani anche senza preventiva prenotazione. Questa indicazione avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate a garantire un maggior benessere psicofisico per i più giovani».