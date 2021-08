Da Nerano e Positano, ora a Capri: ecco “Sailing Yacht A”, il mastodontico yacht a vela da quasi mezzo miliardo

Il mega yacht che ha fatto impazzire i fan dei velieri a Positano all’isola Li Galli e in Penisola sorrentina è in queste ore in rada a Capri. Le acque della città verticale, costa di Sorrento e Capri sono le più ambite per gli yacht milionari che hanno scelto il sud in occasione del Ferragosto.

Il Sailing Yacht A si distingue da tutti gli altri, il colosso è stato classificato come lo yacht privato a vela più grande del mondo. Parliamo di 142,8 metri per oltre 12. 600 tonnellate di stazza con tre alberi dei quali, quello maestro, registra un’altezza di ben 91 metri.

Il costo? 460 milioni di euro. Roba da ricchi, dunque, come il suo proprietario, il miliardario oligarca russo Andrey Melnichenko.