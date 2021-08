Da domani stop alla mini quarantena dalla Gran Bretagna: le nuove regole. Novità sugli arrivi in Italia dal Regno Unito: infatti, a partire dalla data di domani, 31 agosto, non sarà più necessaria la mini quarantena di cinque giorni per i viaggiatori che provengono dalla Gran Bretagna, se questi hanno completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose e, allo stesso tempo, risultano negativi al tampone. Fino al 31 agosto, infatti, le autorità italiane avevano previsto l’obbligo di mini quarantena della durata di cinque giorni al rientro dall’Inghilterra. La quarantena, accompagnata da sorveglianza sanitaria, doveva essere preceduta dalla compilazione di un formulario di localizzazione online e dal risultato di un tampone antigenico o molecolare effettuato 48 ore prima dello sbarco in Italia. Al termine dei cinque giorni, era necessario sottoporsi a un secondo test che doveva avere esito negativo.

L’annuncio è arrivato via social dal Ministro della Salute Roberto Speranza: “Ho firmato un’ordinanza di proroga delle misure restrittive per arrivi da altri Paesi. Si dispone il superamento della mini quarantena di 5 giorni per chi viene dal Regno Unito nel caso in cui sia stato completato il ciclo vaccinale e contemporaneamente si abbia un test negativo“.

Nello stesso documento firmato dal Ministro Speranza vengono invece prorogate le misure restrittive attualmente in vigore per i cittadini provenienti da altri Paesi.

Cade, dunque, l’obbligo del periodo di isolamento fiduciario per chi arriva dal Regno Unito con ciclo vaccinale completo e test negativo.