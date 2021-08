Cucciolata di Volpe in Via Casa Nocillo a Piano di Sorrento, le foto virali di Giuseppe del Santo e l’appello a fare attenzione, infatti questa strada è molto frequentata da chi deve andare nelle zone collinari di Vico Equense, Arola, Moiano, etc. Dalla Penisola sorrentina, Massa Lubrense, Meta, Piano, Sant’Agnello, o dalla Costiera amalfitana, Positano, Praiano, Amalfi , da qui si arriva molto velocemente nelle frazioni altre.

Via Lavinola, Casanocillo Piano di Sorrento, cucciolate di Volpe La Vita media di questi splendidi esemplari va dai 2 ai 5 anni. Essendo dei cuccioli sono molto spaesati in strada e non vedono bene i veicoli che corrono… Putroppo come già vi dicevo nei giorni scorsi una è morta investita… Facciamo molta attenzione con le auto per questo periodo particolare di crescita per loro. Questa sera sono stato un oretta li per osservarle e darle da bere.