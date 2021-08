Cristina Buccino , una notte a Positano. Spettacolare e sexy al Rada e Fly , la vista più bella del mondo. Non è la prima volta che la incontriamo in Costiera amalfitana, la sua meta preferita è Positano in Costa d’ Amalfi e Capri , con capatine a Massa Lubrense sulla costa di Sorrento, una bellezza mozzafiato e spettacolare come il Rada e Fly i locali di Peppe Russo il patron del Music on the Rocks sulla Spiaggia Grande, secondo molti, con la vista più bella del mondo .

Qui si possono degustare dei drink eccezionali, la cena al Rada poi è qualcosa di magico, insomma il contorno è da favola e gli occhi di Cristina esprimono gioia e soddisfazione per un momento di felicità, godere di queste pause dalla vita è uno degli scopi dei luoghi turistici, far vivere una dimensione da sogno, ed è questo che avviene al Fly.

Cristina Buccino è seguita su Instagram da più di due milioni e mezzo di follower e per questo è sempre molto attiva. Lei ha sempre fatto molto parlare di sè, dalle sue partecipazioni televisive ai suoi amori, finiti sempre su tutti i siti e le riviste di gossip.

Tra i suoi ex ci sono nomi illustri come Cristiano Ronaldo, Cristiano Angelucci, Claudio D’Alessio e Alex Belli. Dopo un flirt con Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta, adesso pare che sia tornata single ma non dimentica di intrattenere i suoi follower con scatti bollenti.

In attesa di sapere e vedere se tornerà protagonista di un altro reality dopo la partecipazione a La Talpa e all’Isola dei Famosi, ecco un paio di foto che hanno lasciato tutti senza fiato.



Dunque, eccola in tutta la sua bellezza. Come vedete nello screenshot del suo post pubblicato poco fa e riportato nell’articolo, Cristina ha fatto vedere ai suoi fan come era vestita la scorsa sera. Portava una gonna lunga gialla e un reggiseno top con un fiocco davanti.

Con una posa molto sensuale e uno sguardo provocante, l’influencer ha incantato tutti con quel reggiseno che non riesce nemmeno a contenere il suo décolleté.

Un colore così acceso, poi, evidenzia la sua abbronzatura al top. Capelli sciolti e make up perfetto sono anche il tocco preferito dai suoi affezionati.

Tuttavia, dopo una posa sensuale è arrivata una seconda foto nella quale lei sorride divertita a chi la sta fotografando e guardando.

Noi di Positanonews siamo riusciti a scoprire solo Maria Teresa, con Donatella la terza sorella della Buccino, ma chissà…

Di certo i commenti sotto “Una notte a Positano” come ha semplicemente scritto sul post dice tanto…