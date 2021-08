Cristian Ferrara alla guida tecnica dell’A.S.D. Vico Equense 1958

L’A.S.D. Vico Equense 1958 comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra a Cristian Ferrara. Classe 1982, esterno offensivo prima, mediano poi, ha mosso i suoi primi passi calcistici nel settore giovanile della Cavese, per poi rendersi protagonista in molte realtà del calcio Campano e Lucano come Ebolitana, Picciola, Real metapontino, Policoro, Agropoli, ma soprattutto con l’Aequa Calcio, dove, sotto la guida di Giovanni Macera, ha iniziato un ciclo vincente culminato con l’arrivo tra i professionisti. La carriera di allenatore è stata preceduta da un lungo percorso di formazione presso l’accademia di Giovanni Macera e poi successivamente, per ben 5 anni, presso la scuola calcio “terzo tempo village” affiliata con l’ A.C. Milan, con responsabile tecnico Giuseppe Pisani, ex calciatore professionista, seguita da una prima esperienza in panchina come vice-allenatore della primavera della Salernitana, al fianco di Roberto Beni, vice di Ballardini al Genoa. Punto di svolta della propria carriera è stato l’incarico di allenatore presso il ritiro estivo dei calciatori senza contratto al fianco dell’Equipe Campania. Ferrara, fortemente legato a Vico Equense e alla sua tradizione calcistica, si è lasciato andare tra i ricordi: “Ritornare a Vico dopo 19 anni è emozionante, ma tornare da tecnico lo è ancora di più. Sarà avvincente essere alla guida di una società storica ed ambiziosa dove fa da virtù la forza dei giovani. Vorrei ringraziare mister Macera e il ds Guidone per questa l’opportunità di mostrare il mio modo di vedere e fare il calcio. I miei ricordi con l’Aequa calcio sono indelebili. Non dimenticherò mai la vittoria del campionato di promozione, raggiunta grazie alla guida di una società seria e di un allenatore, già all’ epoca, di un’ altra categoria”. Una nuova stagione sta per iniziare. Alla guida della nostra squadra, ci sarà un allenatore giovane, di cui sentiremo molto parlare. Mancano soltanto gli ultimi dettagli e tutto sarà pronto per una grande stagione. Forza Vico!